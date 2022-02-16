Туда поедут шесть представительниц республики
Шесть бурятских спортсменок выступят на рейтинговом борцовском турнире «Яшар Догу» в Стамбуле. Он стартует 24 февраля. Эти соревнования станут одним из этапов подготовки к чемпионату Европы, который пройдёт весной в Будапеште.
- Рейтинговый турнир является очень важным этапом по подготовки к чемпионату Европы, который пройдёт в Будапеште, в Венгрии, в марте. На турнире «Яшар Догу» участие принимают все сильнейшие борцы. От сборной России едут первые три номера, – рассказал главный тренер центра спортивной подготовки по вольной (женской) борьбе Цыденжаб Гулгенов.
На турнир съедутся сильнейшие борцы планеты. На ковёр в составе сборной России выйдут Ирина Ологонова (до 57 кг), Вероника Чумикова (до 57 кг), Жаргалма Цыремпилова (до 59 кг), Ульяна Тукуренова (до 65 кг), Мария Кузнецова (до 65 кг) и Динара Кудаева (до 65 кг), сообщает пресс-служба ЦСП.
Борицы Бурятии выступят на турнире в Турции
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы по замене завершат в этом году
Из-за тёплой зимы дорогу строят позже, чем обычно
Туда поедут шесть представительниц республики
Во второй тур прошли 45 педагогов
Международный турнир стартует в Болгарии 18 февраля
Соревнования завершатся 19 февраля
Тёплая вода озера не даёт птицам замерзнуть в 40-градусный мороз
Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда
Школьники и взрослые устраивают акции в поддержку оказавшейся в центре допинг-скандала фигуристки Камилы Валиевой
Состоялась встреча сторон нашумевшего трамвайного инцидента
Робот-трансформер будет украшать детскую площадку
Открытки отправятся в Волгоградскую область
«Валентинка» пригодилась в хозяйстве
Сотрудники работают круглосуточно
Пять старых домов в столице Бурятии восстановили активисты