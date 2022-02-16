Борицы Бурятии выступят на турнире в Турции

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Туда поедут шесть представительниц республики



Шесть бурятских спортсменок выступят на рейтинговом борцовском турнире «Яшар Догу» в Стамбуле. Он стартует 24 февраля. Эти соревнования станут одним из этапов подготовки к чемпионату Европы, который пройдёт весной в Будапеште.



- Рейтинговый турнир является очень важным этапом по подготовки к чемпионату Европы, который пройдёт в Будапеште, в Венгрии, в марте. На турнире «Яшар Догу» участие принимают все сильнейшие борцы. От сборной России едут первые три номера, – рассказал главный тренер центра спортивной подготовки по вольной (женской) борьбе Цыденжаб Гулгенов.



На турнир съедутся сильнейшие борцы планеты. На ковёр в составе сборной России выйдут Ирина Ологонова (до 57 кг), Вероника Чумикова (до 57 кг), Жаргалма Цыремпилова (до 59 кг), Ульяна Тукуренова (до 65 кг), Мария Кузнецова (до 65 кг) и Динара Кудаева (до 65 кг), сообщает пресс-служба ЦСП.

