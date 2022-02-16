Шимпанзе Лея из Иркутской зоогалереи помыла «валентинкой» полы





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИРКУТСКИЙ ЗООПАРК (@zoogallery_irkutsk)



Лея – очень хозяйственная и любознательная шимпанзе. Она любит наводить порядок у себя в вольере, с удовольствием рассматривает новые игрушки. Однако не все подарки ей нравятся. Из новогодних презентов она «вычеркнула» современную игрушку pop-it. Резиновая забава ей не понравилась, и

Лея – очень хозяйственная и любознательная шимпанзе. Она любит наводить порядок у себя в вольере, с удовольствием рассматривает новые игрушки. Однако не все подарки ей нравятся. Из новогодних презентов она «вычеркнула» современную игрушку pop-it. Резиновая забава ей не понравилась, и она вернула её сотрудникам зоопарка

Шимпанзе Лея из Иркутской зоогалереи пустила на тряпки «валентинку». Забавно видео опубликовали сотрудники зоопарка сегодня, 16 февраля. На днях отмечался День святого Валентина. Судя по всему, Лее подарили тряпочку с изображением сердечек.- Праздник прошёл, а «валентинки» остались... И не просто на память, а как нужная в хозяйстве вещь, - пошутили в зоопарке.Хозяйственная шимпанзе старательно полощет серенькую тряпочку с розовыми сердечками в зелёном тазике, отжимает, протирает таз, полы.