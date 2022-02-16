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Лучники Бурятии принимают участие в чемпионате Европы

Лучники Бурятии принимают участие в чемпионате Европы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования завершатся 19 февраля

В Словении стартовал чемпионат и первенство Европы U21 по стрельбе из лука в закрытых помещениях. Турнир, проходящий раз в два года, собрал 299 лучников из 30 стран. В составе сборной России от Бурятии за медали соревнований борются пять спортсменов.

- В сборную России у нас отобрались «классики» Инна Степанова и Эрдэм Цыдыпов. Среди юниоров выступает Сергей Цыренов. В блочном луке – Сергей Шенхоров. И впервые сейчас на международном чемпионате представлен класс Barebow – бесприцельный класс. Там выступает Олег Цыбикжапов, - рассказал главный тренер по стрельбе из лука центра спортивной подготовки Сэсэг Доржиева.

Все спортсмены выступают как в индивидуальных состязаниях, так и в командных.

В первые два дня чемпионата прошли квалификационные раунды. 16 февраля стартуют индивидуальные матчи, 17 февраля командные матчи. Чемпионат и первенство Европы завершатся 19 февраля, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки.
Бурятия стрельба из лука чемпионат Европы первенство Европы спорт

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