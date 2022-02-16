Сотрудники работают круглосуточно
С начала зимы комбинат по благоустройству вывез с улан-удэнских улиц более семи тысяч «КамАЗов» снега. Это около 72 тыс кубометров снега. В день вывозят примерно 1,5 тыс кубометров, сообщает администрация города.
Сейчас максимальное внимание уделяется очистке тротуаров, автобусных остановок и уборке снега на теневых местах города.
– В смену на уборку снега выходит порядка 120 человек. Сотрудники работают круглосуточно, – сообщил главный инженер комбината по благоустройству Александр Солдаткин.
Выполнение работ по подсыпке и уборке снега на придомовых территориях, а также на участках, расположенных в ДНТ и СНТ, находится в полномочиях управляющих компаний и собственников зданий и территорий. Комбинат по благоустройству в этом году убирает 296 улиц. Это на 74 улицы больше, чем в 2020 году.
Информацию о необходимости подсыпки городских улиц горожане могут сообщить телефону: 379-646 или 380-83.
С улиц Улан-Удэ вывезли семь тысяч «КамАЗов» снега
Общество, Фото:
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