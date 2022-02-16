Пять старых домов в столице Бурятии восстановили активисты
C 2019 года команда проекта «Старый город» привела в порядок 18 объектов культурного наследия в историческом центре Улан-Удэ. Фасады пяти домов начала 20 века удалось восстановить добровольцам этого проекта. Российский журнал Strelka Mag, который посвящён устройству современного города, написал о спасённых улан-удэнских постройках прошлого века.
- За последние два с половиной года мы покрасили 18 объектов культурного наследия, в этом году обновим фасады ещё шесть домов на средства президентского гранта. Но с каждым годом домов, где можно ограничиться только покраской, остаётся всё меньше. Нам нужна бюджетная поддержка на регулярной основе — в первую очередь на ремонт кровли и профессиональную реставрацию, - рассказала журналу инициатор проекта «Старый город» Аюна Пивоварова.
Волонтёры, занимающиеся восстановлением старых домов Улан-Удэ, сообщают, что в этом году у них запланировано два больших мероприятия. Во-первых, это межрегиональная конференция о роли социокультурных практик в сохранении культурного наследия регионов.
- Также мы планируем провести уличный городской фестиваль с вкусной едой и большим чаепитием, чтобы показать мультикультурное разнообразие нашего города, - поделилась Пивоварова.
Проект «Старый город» - полностью волонтёрский, он существует за счёт грантов. Сейчас добровольцы лишь занимаются покраской фасадов, на полноценную реставрацию им пока не хватает финансирования. Волонтёрами были покрашены дома в историческом центре Улан-Удэ на улицах Банзарова, Каландаришвили, Коммунистическая.
Московский журнал написал о деревянных домах Улан-Удэ
Общество, Фото:
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