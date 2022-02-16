Московский журнал написал о деревянных домах Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Пять старых домов в столице Бурятии восстановили активисты



C 2019 года команда проекта «Старый город» привела в порядок 18 объектов культурного наследия в историческом центре Улан-Удэ. Фасады пяти домов начала 20 века удалось восстановить добровольцам этого проекта. Российский журнал Strelka Mag, который посвящён устройству современного города, написал о спасённых улан-удэнских постройках прошлого века.



- За последние два с половиной года мы покрасили 18 объектов культурного наследия, в этом году обновим фасады ещё шесть домов на средства президентского гранта. Но с каждым годом домов, где можно ограничиться только покраской, остаётся всё меньше. Нам нужна бюджетная поддержка на регулярной основе — в первую очередь на ремонт кровли и профессиональную реставрацию, - рассказала журналу инициатор проекта «Старый город» Аюна Пивоварова.



Волонтёры, занимающиеся восстановлением старых домов Улан-Удэ, сообщают, что в этом году у них запланировано два больших мероприятия. Во-первых, это межрегиональная конференция о роли социокультурных практик в сохранении культурного наследия регионов.



- Также мы планируем провести уличный городской фестиваль с вкусной едой и большим чаепитием, чтобы показать мультикультурное разнообразие нашего города, - поделилась Пивоварова.



Проект «Старый город» - полностью волонтёрский, он существует за счёт грантов. Сейчас добровольцы лишь занимаются покраской фасадов, на полноценную реставрацию им пока не хватает финансирования. Волонтёрами были покрашены дома в историческом центре Улан-Удэ на улицах Банзарова, Каландаришвили, Коммунистическая.

