В Бурятии молодые сотрудники УФСИН сделали детям подарки

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Детям подарили наборы для творчества



Представители совета молодых специалистов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии провели благотворительную акцию, приуроченную к празднованию Белого месяца. Они приобрели товары для творчества, сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции передали в центр помощи детям «Добрый» электрический обогреватель, ДВП, строительный лак и клей для поделок, кисточки и альбомы для рисования, цветную бумагу.



В учреждении проживают дети, оставшиеся без попечения родителей.



Педагоги и воспитанники центра выразили благодарность молодым силовикам и вручили им поделки и картины, сделанные руками ребятишек.

