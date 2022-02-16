Детям подарили наборы для творчества
Представители совета молодых специалистов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Бурятии провели благотворительную акцию, приуроченную к празднованию Белого месяца. Они приобрели товары для творчества, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции передали в центр помощи детям «Добрый» электрический обогреватель, ДВП, строительный лак и клей для поделок, кисточки и альбомы для рисования, цветную бумагу.
В учреждении проживают дети, оставшиеся без попечения родителей.
Педагоги и воспитанники центра выразили благодарность молодым силовикам и вручили им поделки и картины, сделанные руками ребятишек.
В Бурятии молодые сотрудники УФСИН сделали детям подарки
Общество, Фото:
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