Буддийскому феномену в Бурятии в этом году исполнится 170 лет

Хамбо Лама Этигэлов не изменился с тех пор, когда его подняли из места захоронения



XII Пандито Хамбо Лама Даша-Доржо Этигэлов умер в 1927 году во время медитации. Его тело, которое спустя 75 лет обнаружили нетленным, было изъято из места захоронения в 2002 году. Святыня буддистов хранится в специальном дворце Этигэл-дугане Иволгинского дацана, который является резиденцией главы буддистов России.



- Хамбо Ламе Этигэлову в этом году исполнится 170 лет, выглядит также, как и 20 лет назад, когда его подняли из - под земли, - сообщает пресс-секретарь Сангхи России Алла Намсараева.



Если ранее жители Бурятии могли поклониться нетленному телу Этигелова, то с начала пандемии такой возможности нет.



- По паломническому билету можно в любой день войти во дворец Хамбо-ламы Этигэлова, - уточнила «Байкал Daily» Намсараева.



Этот билет был введен в 2015 году в связи с тем, что открыли безвизовое сообщение с Монголией.



- До этого все, кто хотел, успевали приехать на те восемь дней в году, когда проходили большие хуралы и проводились поклонения Хамбо Ламе Этигэлову. Но когда открыли безвизовый режим, сюда поехали большие группы паломников и просили открыть дворец. Тогда было решено ввести вход по паломническим билетам. Это не плата за поклонение, это вход по паломническим билетам. По этим билетам могли входить как паломники иностранные, так и российские, которые издалека приезжают и не всегда прибывают в дни поклонений - это было раньше, до ковида,- рассказала в прошлом году «Байкал-Daily» руководитель службы информации и связей с общественностью дацана Алла Намсараева.



