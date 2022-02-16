В Бурятии сельчане подарили библиотеке книги

На книжных закладках они написали пожелания



Международный день книгодарения отметили в Хасуртайской библиотеке в Хоринском районе Бурятии. Праздник отмечается 14 февраля. Желающие подарили книги сельской библиотеке, сообщается в группе «Хоринск-инфо».



Сельчане оставили в принесённых книгах закладки с пожеланиями для читателей.



По итогам акции библиотечный фонд пополнился на 30 книг. Среди подаренных книг детские сказки, стихи и потешки, книги с рецептами и советами, энциклопедии, историческая литература, книги по экономике и социально-трудовых отношениях. Именно таких книг не хватало библиотеке.



Активными дарителями стали постоянные читатели. Самой юной участницей акции стала трёхлетняя Алина. Самым возрастным дарителем оказалась 84-летняя Полина Акиловна Кожевникова. Она поделилась книгой с народными рецептами и советами, которые помогают ей чувствовать себя отлично и читать книги даже без очков в свои годы.

