На книжных закладках они написали пожелания
Международный день книгодарения отметили в Хасуртайской библиотеке в Хоринском районе Бурятии. Праздник отмечается 14 февраля. Желающие подарили книги сельской библиотеке, сообщается в группе «Хоринск-инфо».
Сельчане оставили в принесённых книгах закладки с пожеланиями для читателей.
По итогам акции библиотечный фонд пополнился на 30 книг. Среди подаренных книг детские сказки, стихи и потешки, книги с рецептами и советами, энциклопедии, историческая литература, книги по экономике и социально-трудовых отношениях. Именно таких книг не хватало библиотеке.
Активными дарителями стали постоянные читатели. Самой юной участницей акции стала трёхлетняя Алина. Самым возрастным дарителем оказалась 84-летняя Полина Акиловна Кожевникова. Она поделилась книгой с народными рецептами и советами, которые помогают ей чувствовать себя отлично и читать книги даже без очков в свои годы.
В Бурятии сельчане подарили библиотеке книги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На книжных закладках они написали пожелания
Дуб погиб при урагане
Родители возмущены сложившейся ситуацией
Милым голосом робот попросит сказать ей об уровне сахара крови
В Бурятии оштрафовали иностранцев на 52 млн рублей за не вывезенные в срок автомобили
Рыболовы угадывают вес и размер необычной рыбы
Рыжие гостьи приходят к людям за вкусняшками
Байкал встретил Сергея Жукова крепким морозом и ветром
Они должны побудить тайцев к переработке отходов
Концерт состоялся 14 февраля
Общее число случаев заражений коронавирусом превысило 112 тысяч
Участники «Байкальской мили-2022» преодолеют около шести тысяч километров
Это позволит на этапе диспансеризации выявить развитие депрессии и потери памяти у человека
Улан-удэнцы услышали «Восемь времён года»
Указ о праздновании юбилея подписал президент страны