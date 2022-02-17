В школах Бурятии исследуют качество образования

Оценят математическую, читательскую, естественно-научную и финансовую грамотность



Бурятия вошла в число 43 регионов, которые будут принимать участие в международных исследованиях качества подготовки, обучающихся по модели PISA в 2022 году. Международная программа по оценке образовательных достижений обучающихся PISA (Programme for International Student Assaessment) – это международное сопоставительное исследование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки обучающихся образовательных организаций 2006 года рождения.



Исследование будет оценивать математическую, читательскую, естественно-научную и финансовую грамотность. Кроме этого, направлением этого цикла станет креативное мышление. Исследование будет проводиться в компьютерной форме, основной этапа исследования PISA пройдёт с 4 апреля по 20 мая.



В выборку основного этапа PISA попали обучающиеся из пяти школ Бурятии:

- Улан-Удэ: средняя школа №1 и средняя школа №32;

- Заиграевский район: Шпалозаводская средняя школа;

- Муйский район: Таксимовская средняя школа;

- Хоринский район: Булумская средняя школа.



В рамках подготовки к проведению исследования в республике был проведён информационный семинар, целью которого было подготовить сотрудников образовательных организаций к проведению исследования. В работе семинаре приняли участие руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ответственные координаторы за проведение исследования PISA на региональном, муниципальном, школьном уровне, руководители образовательных организаций.



- Российская Федерация принимает участие в исследовании PISA на регулярной основе, начиная с самого первого цикла исследования в 2000 году. В 2022 году пройдёт восьмой цикл этого исследования. Итоги основного этапа исследования PISA-2022 будут официально объявлены в декабре 2023 года, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



