Дуб погиб при урагане
Россия участвует в престижном международном конкурсе «Европейское дерево года». Нашу страну представляет Тургеневский дуб, один из главных символов литературной России, утраченный во время урагана 30 ноября 2021 года.
Дуб, по легенде, посаженный самим Иваном Тургеневым, находился в Орловской области.
Проголосовать за Тургеневский дуб можно на сайте https://rosdrevo.ru/
Лесники Бурятии призывают всех патриотов, истинных любителей деревьев и родной природы принять участие в выборе Европейского дерева года.
Конкурс «Европейское дерево года» (0+) проходит с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится всё популярнее. Конкурс фокусируется не на красоте, размере или возрасте дерева, а прежде всего на его истории и его связи с людьми. Главная цель – подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии. Россия принимает участие в международном соревновании с 2018 года и стабильно попадает в тройку призеров.
Жителей Бурятии призывают голосовать за погибший Тургеневский дуб
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