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В Бурятии закрыли детсад из-за заболевших сотрудников пищеблока

В Бурятии закрыли детсад из-за заболевших сотрудников пищеблока
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители возмущены сложившейся ситуацией

В селе Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии на неопределённый срок закрыли детский сад. Об этом сообщили в местной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». Сюда за разъяснениями обратились родители детей:

«Если заболел работник пищеблока, могут ли закрыть весь детский сад? Чем именно заболел работник, администрация детсада нам не сообщила, только о закрытии на неопределённый срок. Саган-Нур, «Земляничка»;

«Хочу задать вопрос по работе детского сада в Саган-Нуре, «Земляничка». Должно ли руководство данного детского сада в период пандемии учитывать и предпринимать действия по недопущению закрытия детского сада в связи с заболевшим персоналом, в данном случае сотрудники пищеблока?»

Из-за закрытия детсада некоторые семьи вынуждены брать на работе отгулы без сохранения заработной платы.

На вопросы ответил начальник управления образования района Бимба-Цырен Очиров. Он подтвердил, что детсад действительно закрыт со среды, 16 февраля.

- В связи с ростом заболеваемости в коллективе детского образовательного учреждения, в том числе среди работников пищеблока, на основании протокола районного оперативного штаба от 15 февраля детский сад «Земляничка» в Саган-Нуре временно приостанавливает свою деятельность с 16 февраля до особого распоряжения, - цитирует Бимбу-Цырена Очирова «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Он добавил, что на сегодня заменить работников пищеблока некем по причине высоких требований Роспотребнадзора.

- Распространять информацию о диагнозе работников не входит в нашу компетенцию. Прошу родителей отнестись с пониманием. Не болейте, берегите себя и близких, - подытожил Бимба-Цырен Очиров.
детские сады

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