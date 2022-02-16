Рисунки с птицей года принимаются до 25 марта
В Бурятии объявлено о проведении всероссийского конкурса художественного творчества «Домовой воробей - птица 2022 года».
- Ежегодно в нашей стране союзом охраны птиц России избирается птица года. В этом году ей стал домовой воробей. Совсем недавно он был самой обычной птицей, но численность птиц катастрофически упала, и в большинстве прежних мест обитания их не стало вообще, - сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо нарисовать птицу года, причём творческая работа может быть выполнена разными способами: живопись (акварель, гуашь), графика (простые и цветные карандаши, фломастеры, ручка), смешанная техника. Конкурсные работы принимаются по почтовому адресу: Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Ленина, 71, отдел экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье». В Улан-Удэ работы можно самостоятельно сдать в научный отдел «Заповедного Подлеморья» на Комсомольской, 44.
Конкурс продлится до 25 марта. Итоги будут известны 1 апреля. Победители получат дипломы и призы, а участники электронные сертификаты.
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В Бурятии объявлен конкурс о домовом воробье
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