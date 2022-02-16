В Улан-Удэ стартовал конкурс «Мастер дистанта»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Во второй тур прошли 45 педагогов



С 1 по 18 февраля в школах и учреждениях дополнительного образования Улан-Удэ проходит городской онлайн-конкурс педагогического мастерства «Мастер дистанта». 14 февраля состоялось открытие конкурса.



Год назад абсолютным победителем стала Татьяна Вишнякова заместитель директора по воспитательной работе средней школы №1. В этом году участниками стали 75 педагогов, в два раза больше, чем в прошлом году. Учителя были разделены на две большие группы: у кого стаж менее и более пяти лет.



15 февраля завершился первый тур. Педагоги представили свои дистанционные уроки, поделились своими наработками проведения дистанционных занятий. Во втором туре 16 и 17 февраля принимают участие 45 человек. Учителя представляют владение технологиями дистанционного обучения в условиях поставленной проектной задачи в формате мастер-класса.



В жюри конкурса входят руководители комитета по образованию администрации Улан-Удэ, центра мониторинга развития образования, представители БГУ, БРИОП, заместители директоров по учебно-воспитательной работе школ столицы Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

