Робот Ксения позвонит жителям района Бурятии

Милым голосом робот попросит сказать ей об уровне сахара крови



В районах Бурятии, где нет штатного эндокринолога, поможет искусственный интеллект. Жителям Хоринского района звонить начнут с 22 февраля в течение трёх недель. Если у человека сахарный диабет, ему может позвонить голосовой робот Ксения от сервиса «Сберздоровье».



- Милым голосом она попросит сказать ей об уровне сахара крови. Если сахар крови высокий, данные передаются врачу и человеку напрямую позвонит врач-эндокринолог из Республиканской больницы им. Семашко, сообщает Хоринская центральная районная больница.



Больница заранее предупреждает хоринцев. Если же человек занёсет номера +79993337538, +79993337532 в «чёрный список» или не отвечает на них, то теряется драгоценный шанс проконсультироваться вживую у врача- эндокринолога, как говорится, «не сходя с дивана».



- Просьба к пациентам с диабетом - отвечать на звонки, передавать свои результаты сахара крови. Если все-таки не хочется участвовать в этой программе, отказаться от звонков можно, сообщив работникам ЦРБ, - уточняет районная больница.



Как сообщают сотрудники медучреждения, в 2020 году, таким образом, была спасена жизнь. По симптомам врач по телефону заподозрил кетоацидоз и пациентку экстренно госпитализировали в стационар.



Кетоацидоз – это патологическое состояние, когда уровень глюкозы и кетоновых тел избыточен, что может привести к коме и смерти.



На консультации быстро с помощью эндокринологических медсестёр было оформлено более 65 процентов случаев после телефонных звонков от врача.



- Пользуйтесь новым сервисом! В 21-м веке живем! – призывает Республиканский эндокринологический центр РКБ Минздрава Бурятии.

