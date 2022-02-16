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Робот Ксения позвонит жителям района Бурятии

Робот Ксения позвонит жителям района Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Милым голосом робот попросит сказать ей об уровне сахара крови

В районах Бурятии, где нет штатного эндокринолога, поможет искусственный интеллект. Жителям Хоринского района звонить начнут с 22 февраля в течение трёх недель. Если у человека сахарный диабет, ему может позвонить голосовой робот Ксения от сервиса «Сберздоровье».

- Милым голосом она попросит сказать ей об уровне сахара крови. Если сахар крови высокий, данные передаются врачу и человеку напрямую позвонит врач-эндокринолог из Республиканской больницы им. Семашко, сообщает Хоринская центральная районная больница.

Больница заранее предупреждает хоринцев. Если же человек занёсет номера +79993337538, +79993337532 в «чёрный список» или не отвечает на них, то теряется драгоценный шанс проконсультироваться вживую у врача- эндокринолога, как говорится, «не сходя с дивана».

- Просьба к пациентам с диабетом - отвечать на звонки, передавать свои результаты сахара крови. Если все-таки не хочется участвовать в этой программе, отказаться от звонков можно, сообщив работникам ЦРБ, - уточняет районная больница.

Как сообщают сотрудники медучреждения, в 2020 году, таким образом, была спасена жизнь. По симптомам врач по телефону заподозрил кетоацидоз и пациентку экстренно госпитализировали в стационар.

Кетоацидоз – это патологическое состояние, когда уровень глюкозы и кетоновых тел избыточен, что может привести к коме и смерти.

На консультации быстро с помощью эндокринологических медсестёр было оформлено более 65 процентов случаев после телефонных звонков от врача.

- Пользуйтесь новым сервисом! В 21-м веке живем! – призывает Республиканский эндокринологический центр РКБ Минздрава Бурятии.
медицинская помощь

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