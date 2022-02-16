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В Бурятии конфисковали автомобиль гражданина Эстонии

В Бурятии конфисковали автомобиль гражданина Эстонии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии оштрафовали иностранцев на 52 млн рублей за не вывезенные в срок автомобили

27 дел об административных правонарушениях за несоблюдение сроков временного ввоза транспортных средств для личного пользования возбудили таможенники в 2021 году в отношении иностранных граждан, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Автомобили с истёкшим сроком временного ввоза таможенники выявили совместно с сотрудниками УГИБДД.

В отношении автовладельцев были возбуждены административные дела за невывоз транспортного средства в установленный срок. Например, у гражданина Эстонии, нарушившего условия временного ввоза, суд конфисковал автомобиль в счет погашения его задолженности - 900 тысяч рублей по уплате таможенных платежей.

Всего в 2021 году за несвоевременный вывоз иностранного автомобиля, Бурятская таможня выставила требования об уплате таможенных платежей на сумму около 52 млн рублей.

В ведомстве поясняют, что гражданам, прибывающим на личном транспорте из-за границы на территорию Евразийского экономического союза, необходимо следить за сроком временного ввоза, своевременно продлевать его, либо в установленный срок вывозить автомобиль за пределы территории ЕАЭС. Ранее срок временного ввоза автомобилей был автоматически был продлен до 30 сентября 2021 года. Дальнейшее продление срока временного ввоза правом ЕАЭС не предусмотрено.

Таможня автомобили

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