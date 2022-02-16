На «Вышитой карте России» появятся бурятские узоры

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Иркутская область будет вышита цветами, орнаментами и бабром



Мастерицы Иркутской области принимают участие во всероссийском творческом проекте «Вышитая карта России». Его инициировали в Чувашии, приурочив к Году культурного наследия народов России.



Общий размер полотна составит три метра в высоту и 6,7 м в ширину. Лекала созданы пропорционально каждому субъекту РФ. К работе уже подключились мастера из 60 регионов Российской Федерации. Фрагмент канвы для Иркутской области размером 87х95 см получил Иркутский областной дом народного творчества. Участниками акции от региона стали профессиональные вышивальщицы Нина Медведок и Валентина Щенова — народные мастера Иркутской области, руководители учебно-творческой мастерской «Художественная вышивка» союза мастеров народного искусства «Оникс», а также любитель художественной вышивки Татьяна Качина.



Очертания Иркутской области заполнят цветы, вышитые уникальной иркутской гладью, бурятские узоры и славянские орнаменты. В центре иркутской композиции появится вышитый символ региона — бабр.



– Чтобы показать многонациональность Иркутской области, принято решение составить рисунок из восточнославянских орнаментов, привнесённых в Сибирь переселенцами, фрагмента орнамента прибайкальских бурят и, конечно, мы продемонстрируем красоту иркутской глади. Её в 90-е годы придумала и запатентовала наша землячка Мария Азеева. Новый вид вышивки создан на основе полтавской глади и русского шва, который исполнялся только красным цветом и обшивался черным стебельком. В отличие от этих техник, иркутская гладь более рельефная и многоцветная, – рассказала куратор акции «Вышитая карта России» в Иркутской области Ольга Ращенко, заведующая отделом «Ремесленное подворье» Иркутского областного дома народного творчества.



Также регионы-участники акции получили дополнительные отрезы ткани для создания образца народной вышивки. Их оформят как отдельные картины для выставки, их будут экспонировать вместе с картой России. Это позволит более подробно рассмотреть узоры и оценить мастерство их исполнения. Иркутяне отправят в общую коллекцию фрагмент бурятской вышивки.



Рукодельницы страны сдадут работы в марте. Готовое полотно презентует в Чебоксарах, столице Чувашской Республики, в День России 12 июня. Затем вышитая карта будет представлена во всех федеральных округах. Завершится акция в День Конституции, 12 декабря, в Москве.



- Акция «Вышитая карта России» призвана поддержать народные художественные промыслы и ремёсла. Фрагменты, созданные в разных уголках страны от Калининграда до Камчатки отразят своеобразие каждой территории, характерные узоры и техники. Впервые вышитая карта России была создана в 1872 году воспитанницами Московского института Ордена Святой Екатерины и поднесена ими императору Александру II. Сейчас изделие выставлено в комплексе музеев Московского Кремля. Современная карта, вышитая в ХХI веке, соединит в себе монументальность и торжественное величие образа России, трепетную рукотворность безупречной техники современных мастеров, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



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