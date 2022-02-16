Из-за тёплой зимы дорогу строят позже, чем обычно
В Иркутской области завершается строительство ледовой дороги в одно из самых популярных туристических мест озера Байкал – на остров Ольхон. Её длина составляет 11 километров, грузоподъёмность шесть тонн.
В этом году из-за тёплой зимы и медленной скорости намерзания льда дорогу создают немного позже, чем обычно. Основной проблемой была толщина льда. Для дороги она должна составлять не менее 50 сантиметров. Лёд достиг её 7 февраля, в этот день специалисты подрядной организации приступили к работе.
Сейчас толщина льда составляет 56 сантиметров. Уже расчищены полосы движения шириной 20 метров, между ними сделана специальная разделительная полоса шириной 50 метров. Идёт разбивка дороги, установка сигнальных вешек.
– При прокладке трассы мы смотрим, где проходят глубокие трещины и торосы – это нагромождения льдин, и делаем их обходы. Ещё одна сложность для строительства дороги – это нерпы. Животные живут во льду и под водой, для дыхания они делают отверстия – продыхи, под которыми бывают конусы пустоты. Мы обходим их при строительстве дороги, – рассказал главный инженер подрядной организации Андрей Лоскутников.
Отметим, в 2021 году ледовую дорогу на остров Ольхон ввели в эксплуатацию 10 февраля, в 2020 году – 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Ледовую дорогу до Ольхона откроют до конца недели
Общество, Фото:
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