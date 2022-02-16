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На Байкале проведут Тунгусский конгресс

На Байкале проведут Тунгусский конгресс
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Большой суглан объединит эвенков России, Монголии и Китая

В Иркутской области обсудили вопросы организации в регионе Большого суглана эвенков России (Тунгусского конгресса). Он должен стать одним из знаковых мероприятий, проводимых в области в рамках Года культурного наследия народов России.

Вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, руководитель Союза КМНС Иркутской области Нина Вейсалова рассказала, что такой конгресс пройдёт в регионе впервые.

- Эвенки, проживающие в девяти субъектах России, выбрали для встречи Иркутскую область как историческую прародину всех тунгусских народов. Планируется, что к представителям девяти регионов РФ присоединятся эвенки Монголии и Китая. Если из-за эпидемиологической ситуации им не удастся приехать, будет организован телемост, - отметила Нина Вейсалова.

Конгресс состоится с 29 по 31 июля на Байкале. Всего ожидается около 200 участников. В программе предусмотрена деловая часть – конференции и круглые столы по вопросам поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, а также ряд культурных мероприятий – фестивали, смотры, презентация блюд национальной эвенкийской кухни и другие. Особое внимание в рамках конгресса уделят вопросам сохранения и развития языков коренных малочисленных народов. Кроме того, будут проведены традиционные обряды эвенков, в том числе обряд благопожеланий.

На совещании также обсудили вопросы поддержки коренных малочисленных народов в целом. Вице-президент ассоциации КМНСС и ДВ по СФО, председатель Союза эвенков России Артур Гаюльский обратил внимание на необходимость поддержки оленеводства, традиционного природопользования, важность развития северных территорий.

Региональным министерствам экономического развития и сельского хозяйства поручено проработать обозначенные вопросы. Обсуждение темы совершенствования механизмов поддержки коренных малочисленных народов будет продолжено, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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