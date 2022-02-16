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В Бурятии выловили щуку-«тигрицу»

В Бурятии выловили щуку-«тигрицу»
Общество,  Фото:ribak_03
Рыболовы угадывают вес и размер необычной рыбы

На озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии выловили щуку с интересным окрасом в оранжево-белых оттенках. Фотографию улова опубликовали в паблике «Рыбак 03» утром 16 февраля. Также здесь поймали щуку привычного серо-белого окраса.

- Гусинская тигрица, шикарный окрас. Обе пойманы на жерлицы, вот за это я и люблю Гусинку, всегда есть возможность поймать трофей, главное желание и чуть-чуть удачи. Ну, а любимое место обитания этих красавец вы, наверное, знаете - это «Муртой», там много травы, в которой эта хищница чаще всего охотится, - поделился рыболов.

На опубликованной фотографии эти рыбы лежат рядом, «тигрица» несколько больше по размерам.

В комментариях подписчики угадывают вес и размер щуки-тигрицы. Большинство предположили, что рыба длиной около метра и весит порядка восьми килограммов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлого года в Бурятии рыбак поймал «золотую рыбку». Щуку с необычным ярко-оранжевым окрасом отпустили обратно в воду, предварительно загадав желание. 

рыбаки рыбалка

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