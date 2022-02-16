Рыболовы угадывают вес и размер необычной рыбы
На озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии выловили щуку с интересным окрасом в оранжево-белых оттенках. Фотографию улова опубликовали в паблике «Рыбак 03» утром 16 февраля. Также здесь поймали щуку привычного серо-белого окраса.
- Гусинская тигрица, шикарный окрас. Обе пойманы на жерлицы, вот за это я и люблю Гусинку, всегда есть возможность поймать трофей, главное желание и чуть-чуть удачи. Ну, а любимое место обитания этих красавец вы, наверное, знаете - это «Муртой», там много травы, в которой эта хищница чаще всего охотится, - поделился рыболов.
На опубликованной фотографии эти рыбы лежат рядом, «тигрица» несколько больше по размерам.
В комментариях подписчики угадывают вес и размер щуки-тигрицы. Большинство предположили, что рыба длиной около метра и весит порядка восьми килограммов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлого года в Бурятии рыбак поймал «золотую рыбку». Щуку с необычным ярко-оранжевым окрасом отпустили обратно в воду, предварительно загадав желание.
В Бурятии выловили щуку-«тигрицу»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Рыболовы угадывают вес и размер необычной рыбы
Рыжие гостьи приходят к людям за вкусняшками
Байкал встретил Сергея Жукова крепким морозом и ветром
Они должны побудить тайцев к переработке отходов
Концерт состоялся 14 февраля
Участники «Байкальской мили-2022» преодолеют около шести тысяч километров
Это позволит на этапе диспансеризации выявить развитие депрессии и потери памяти у человека
Улан-удэнцы услышали «Восемь времён года»
Общее число случаев заражений коронавирусом превысило 112 тысяч
Указ о праздновании юбилея подписал президент страны
Соответствующие изменения внесены в «антиковидный» указ
Девушка обратилась в прокуратуру
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере
В республике действует 11 ледовых переправ
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту