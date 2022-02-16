Рыжие гостьи приходят к людям за вкусняшками
Двух пушистых жительниц леса на Усть-Илимской ГЭС в Иркутской области знают все — они частенько заглядывают на огонёк. Вот и недавно мужчина наткнулся на одну, предложил несуществующее лакомство, на что та махнула хвостом и обиженно удалилась, сообщает телеграмм-канал Bаbр Mash.
Для местных кормить лисиц — дело привычное. Кроме рыжей парочки, к ним нередко приходят и рыси. А вот учёные это нормой не считают — животные должны держаться подальше от человека и уж точно не брать еду с рук.
Чаще всего дикие животные выходят к людям в поисках пищи. Как сообщал «Байкал-Daily», жители Северобайкальска всё чаще стали встречать в городе обитателей леса. По городу разгуливали дикие животные. Любопытными видео поделились местные жители. Здесь видели оленя и лисицу, которую северобайкалец покормил с руки.
Однако кормить диких животных с рук, как это сделал северобайкалец, не стоит. Лисы могут быть переносчиками опасного для человека заболевания – бешенства. Вирус передаётся человеку при укусе больным животным или контакте с его слюной.
На Усть-Илимской ГЭС уже четыре года живут лисы
Общество, Фото:
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