Сергей Жуков из «Руки вверх» отдыхает с семьёй на Байкале







Зимний Байкал притягивает многих туристов. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно состоялся первый туристический чартер зимней чартерной программы Ростуризма. Первый рейс на 64% заполнен организованными туристами, 36% составляют самостоятельные туристы. Среди них



Недавно на Байкале

Зимний Байкал притягивает многих туристов. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно состоялся первый туристический чартер зимней чартерной программы Ростуризма. Первый рейс на 64% заполнен организованными туристами, 36% составляют самостоятельные туристы. Среди них была мать рэпера Тимати Симона Юнусова . Она, как и Сергей Жуков, удивлялась стуже, которой её встретила Бурятия.Недавно на Байкале побывал молодой тиктокер Даня Милохин . Он приезжал в Иркутскую область за свежим контентом. В том числе посетил местную школу, подарив детям хоккейные клюшки и шайбы.

Известный российский музыкант Сергей Жуков прилетел на зимний Байкал. Артист отдыхает со своей семьёй в Иркутской области в посёлке Листвянка. Сергей делится своими впечатлениями о путешествии на своей странице в Instagram.Лидера группы «Руки вверх» удивила морозная погода. На Байкале около -32 градусов и холодный ветер. Путешественники укутались в тёплую одежду, голову согревают вязаные балаклавы. Дочь певца надела валенки.- Как дела? – спросил Сергей Жуков у своей дочери.- Хорошо, класс, - отвечает девочка.- Холодно?- Очень.- Минус 30.Семья знаменитости отправилась кататься по ледяной глади Байкала на судне на воздушной подушке «Хивус». Сергей Жуков рассказал, что у него много впечатлений, или он пообещал поделиться позже.