 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 февраля

15 февраля

Популярное

Сергей Жуков из «Руки вверх» отдыхает с семьёй на Байкале

Сергей Жуков из «Руки вверх» отдыхает с семьёй на Байкале
Общество,  Фото:страница Сергея Жукова
Байкал встретил Сергея Жукова крепким морозом и ветром

Известный российский музыкант Сергей Жуков прилетел на зимний Байкал. Артист отдыхает со своей семьёй в Иркутской области в посёлке Листвянка. Сергей делится своими впечатлениями о путешествии на своей странице в Instagram.

Лидера группы «Руки вверх» удивила морозная погода. На Байкале около -32 градусов и холодный ветер. Путешественники укутались в тёплую одежду, голову согревают вязаные балаклавы. Дочь певца надела валенки.

- Как дела? – спросил Сергей Жуков у своей дочери.
- Хорошо, класс, - отвечает девочка.
- Холодно?
- Очень.
- Минус 30.

Семья знаменитости отправилась кататься по ледяной глади Байкала на судне на воздушной подушке «Хивус». Сергей Жуков рассказал, что у него много впечатлений, или он пообещал поделиться позже.

 
Зимний Байкал притягивает многих туристов. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно состоялся первый туристический чартер зимней чартерной программы Ростуризма. Первый рейс на 64% заполнен организованными туристами, 36% составляют самостоятельные туристы. Среди них была мать рэпера Тимати Симона Юнусова. Она, как и Сергей Жуков, удивлялась стуже, которой её встретила Бурятия. 

Недавно на Байкале побывал молодой тиктокер Даня Милохин. Он приезжал в Иркутскую область за свежим контентом. В том числе посетил местную школу, подарив детям хоккейные клюшки и шайбы. 
певцы Байкал звезды эстрады туристы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выловили щуку-«тигрицу»
В Бурятии выловили щуку-«тигрицу»
Общество, 16.02.2022
Рыболовы угадывают вес и размер необычной рыбы
На Усть-Илимской ГЭС уже четыре года живут лисы
На Усть-Илимской ГЭС уже четыре года живут лисы
Общество, 16.02.2022
Рыжие гостьи приходят к людям за вкусняшками
Сергей Жуков из «Руки вверх» отдыхает с семьёй на Байкале
Сергей Жуков из «Руки вверх» отдыхает с семьёй на Байкале
Общество, 16.02.2022
Байкал встретил Сергея Жукова крепким морозом и ветром
В Таиланде начали делать буддийские амулеты из мусора
В Таиланде начали делать буддийские амулеты из мусора
Общество, 16.02.2022
Они должны побудить тайцев к переработке отходов
В Музее Победы на Поклонной горе дадут старт автопробегу до Байкала
В Музее Победы на Поклонной горе дадут старт автопробегу до Байкала
Общество, 16.02.2022
Участники «Байкальской мили-2022» преодолеют около шести тысяч километров
Консультацию психиатра могут включить в диспансеризацию после COVID-19
Консультацию психиатра могут включить в диспансеризацию после COVID-19
Общество, 16.02.2022
Это позволит на этапе диспансеризации выявить развитие депрессии и потери памяти у человека
В Улан-Удэ на гастроли приехал Новосибирский оркестр
В Улан-Удэ на гастроли приехал Новосибирский оркестр
Общество, 16.02.2022
Улан-удэнцы услышали «Восемь времён года»
В Бурятии девятый день снижается суточный прирост COVID-19
В Бурятии девятый день снижается суточный прирост COVID-19
Общество, 16.02.2022
Общее число случаев заражений коронавирусом превысило 112 тысяч
В 2027 году в Бурятии отметят 300-летие Кяхты
В 2027 году в Бурятии отметят 300-летие Кяхты
Общество, 16.02.2022
Указ о праздновании юбилея подписал президент страны
В Бурятии возобновили плановый приём пациентов
В Бурятии возобновили плановый приём пациентов
Общество, 16.02.2022
Соответствующие изменения внесены в «антиковидный» указ
В Бурятии алкоголика лишили водительских прав
В Бурятии алкоголика лишили водительских прав
Общество, 16.02.2022
Мужчина состоит на учёте в наркодиспансере 
В Бурятии продолжается акция «Тонкий лёд»
В Бурятии продолжается акция «Тонкий лёд»
Общество, 16.02.2022
В республике действует 11 ледовых переправ 
В Улан-Удэ дважды временно закрывали движение трамваев
В Улан-Удэ дважды временно закрывали движение трамваев
Общество, 16.02.2022
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^