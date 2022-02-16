Православные Бурятии отметили Сретение Господне

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Митрополит Иосиф совершил божественную литургию в Сретенском женском монастыре



15 февраля православные верующие Бурятии отметили великий двунадесятый праздник Сретения Господня. Накануне праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил совершение всенощного бдения с литией в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ.



В сам день праздника по случаю престольного торжества митрополит Иосиф совершил божественную литургию в Сретенском женском монастыре села Батурино Прибайкальского района. Митрополиту сослужил секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) и клирик монастыря протоиерей Михаил Литвинов. За богослужением молилась настоятельница обители игумения Ника (Толмачева) с сёстрами.



- По запричастном стихе было оглашено послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодёжи. После божественной литургии на средине храма было совершено славление праздника и возглашены уставные многолетия, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

