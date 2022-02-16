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Православные Бурятии отметили Сретение Господне

Православные Бурятии отметили Сретение Господне
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Митрополит Иосиф совершил божественную литургию в Сретенском женском монастыре

15 февраля православные верующие Бурятии отметили великий двунадесятый праздник Сретения Господня. Накануне праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил совершение всенощного бдения с литией в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ.

В сам день праздника по случаю престольного торжества митрополит Иосиф совершил божественную литургию в Сретенском женском монастыре села Батурино Прибайкальского района. Митрополиту сослужил секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) и клирик монастыря протоиерей Михаил Литвинов. За богослужением молилась настоятельница обители игумения Ника (Толмачева) с сёстрами.

- По запричастном стихе было оглашено послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодёжи. После божественной литургии на средине храма было совершено славление праздника и возглашены уставные многолетия, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Праздники православие Сретение епархия Бурятия

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