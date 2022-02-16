Это позволит на этапе диспансеризации выявить развитие депрессии и потери памяти у человека
Сенаторы совместно с минздравом РФ рассмотрят возможность включения консультации психиатра в бесплатную углублённую диспансеризацию для переболевших COVID-19. В частности, это позволит предотвратить развитие у пациентов депрессии и потери памяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по социальной политике Инну Святенко.
По её словам, это позволит во время диспансеризации выявить у человека дальнейшее развитие депрессии и потери памяти, «на которые так часто жалуются те, кто переболел COVID-19».
Углублённая диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенного коронавируса и дальнейшего лечения началась в регионах РФ с 1 июля 2021 года. При этом ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в разных регионах она будет проходить в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Как сообщают некоторые жители Бурятии и Иркутской области, после перенесённого заболевания они чувствовали полнейшую апатию к жизни.
Консультацию психиатра могут включить в диспансеризацию после COVID-19
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