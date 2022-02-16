В Улан-Удэ на гастроли приехал Новосибирский оркестр

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В Улан-Удэ наступили сразу «Восемь времён года». Программу именно с таким названием представил зрителям Новосибирский филармонический камерный оркестр. Концерт прошёл 15 февраля и был посвящён 100-летию Московской филармонии, сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.В программу вошли знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди и цикл аргентинского композитора Астора Пьяццолы «Времена года в Буэйнос-Айросе» в обработке для струнных Леонида Десятникова. Солировала заслуженная артистка России Юлия Рубина. Партию клавесина исполнил лауреат международных конкурсов Лев Терсков.Синтез классической музыки эпохи барокко и танго из XX века сделали концерт по-настоящему необычным и ярким. Зрители услышали и сонеты, написанные Вивальди к каждому из частей своего произведения, исполненные мастером художественного слова Наталией Миллер. На бис оркестр исполнил произведение Вивальди «Гроза».Концерт посетила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. В благодарность новосибирским гостям за чудесный концерт она подарила цветы и отметила, что «такая музыка лечит душу, окрыляет и вдохновляет».Новосибирский коллектив подарит ещё два концерта жителям Улан-Удэ — 16 и 18 февраля они выступят вместе с улан-удэнской группой «Сезон Dождей» с программой «Live с оркестром», где музыканты исполнят песни CD в аранжировке, написанной специально для этой программы.