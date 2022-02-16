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В Бурятии девятый день снижается суточный прирост COVID-19

В Бурятии девятый день снижается суточный прирост COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражений коронавирусом превысило 112 тысяч

Коронавирус в Бурятии продолжает сдавать позиции. За минувшие сутки в республике выявили 1067 заразившихся ковидом. Это на 118 меньше, чем днём ранее.

Заболеваемость идёт на спад девятый день подряд. Пока о прежних «комфортных» цифрах в чуть более 100 заболевших за день речь не идёт, но пик новой волны уже пройден.

Резкий рост заболеваемости (на фоне прихода омикрон-штамма) начался 22 января – тогда выявили 353 заражённых (в тот день был побит рекорд ещё летней третьей волны коронавируса). 23 января уже стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который пока держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля – 1523, 6 февраля – 1632, с 7 февраля началось медленное снижение – 1601, 8 февраля – 1562, 9 февраля – 1551, 10 февраля – 1473, 11 февраля – 1452, 12 февраля – 1403, 13 февраля – 1293, 14 февраля –1185, а накануне, 15 февраля, - 1067.

- Уровень заболеваемости в республике остаётся высоким, однако коечного фонда для пациентов с ковид достаточно из-за преобладания лёгких форм заболевания. Иммунная защита населения сформировалась благодаря вакцинации, - комментировали ранее в правительстве Бурятии.

За всё время пандемии в Бурятии выявлено 112 004 случаев заражений COVID-19. Из них 46% (51 827) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии коронавирус унёс жизни 2739 жителей Бурятии.

Накануне скончались десять человек. «Из них один – в возрасте до 65 лет, девять – старше 65 лет», - уточнили в оперштабе. Уже давно точный возраст умерших и другие подробности не раскрываются, хотя в первое время ещё сообщали. Отметим, позавчера было девять летальных исходов, а за день этого – также десять.

На утро 16 февраля в стационарах лечатся 1848 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки было госпитализировано 145 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 142 человека (+3 за сутки). Из них чуть более 100 больных старше 65 лет. На ИВЛ – 46 больных.

Свободно сейчас 455 ковидных коек. Занятость коечного фонда составляет 80 %.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 16 526 человек.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию от коронавируса 463 532 человек (64 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 115 107 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», школы Бурятии с понедельника, 14 февраля, вернулись к очному режиму обучения, выйдя с «дистанционки». Также в штатном режиме начали работу ссузы и вузы. Исключение сделали только для БГУ по просьбе руководства.

Сейчас школы будут уходить на дистанционный режим в случае отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе. «Изменения связаны с особенностями течения заболевания при заражении штаммом коронавируса «омикрон», - пояснял главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев.

Также с понедельника сняли ещё ряд антиковидных ограничений: возобновлена работа детских развлекательных центров и игровых зон, компьютерных клубов, личный приём граждан в организациях и пр.

До 21 февраля остаётся ограничение на оказание развлекательных услуг организациями общепита и банкетными залами, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, за исключением услуг общественного питания. Также в течение недели для общепита сохранится режим работы до 23 часов. До 21 февраля остаётся приостановленной работа ночных клубов.

С 15 февраля возобновлено оказание плановой медицинской помощи, госпитализации и других услуг в медучреждениях Бурятии.

Городской перинатальный центр Улан-Удэ с 15 февраля возобновил ведение партнёрских (совместных) родов.

Концерт группы «Чайф» (16+), перенесённый ранее из-за эпидобстановки, в Улан-Удэ всё же состоится. Новая дата – 17 апреля.


коронавирус профилактика

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