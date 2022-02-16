В Улан-Удэ студентке отказали в выплатах по потере кормильца

Девушка обратилась в прокуратуру
Жительница Улан-Удэ пожаловалась в прокуратуру на отказ в назначении пенсии по случаю потери кормильца.
Установлено, что заявительница обучается на 4 курсе высшего учебного заведения, является получателем социальной стипендии, самостоятельных доходов не имеет.
До февраля 2021 года девушка находилась на иждивении отца. После его смерти пенсионным органом ей отказано в назначении пенсии по случаю потери кормильца ввиду неподтверждения факта нахождения на иждивении отца.
В ходе прокурорской проверки это удалось доказать.
- В связи с этим прокурором района в суд направлено исковое заявление к пенсионному органу о возложении обязанности назначить заявительнице страховую пенсию по случаю потери кормильца. Советский районный суд. Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Решение суда не вступило в законную силу.
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