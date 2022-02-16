В Бурятии продолжается акция «Тонкий лёд»

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В республике действует 11 ледовых переправ



Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам проводят как постоянный мониторинг ледовой обстановки, так и большую разъяснительную работу среди любителей подлёдной рыбалки, а также жителей прибрежных зон и населённых пунктов, расположенных вблизи водоёмов. За неделю специалистами ГИМС проведено 21 патрулирование и 27 внеплановых профилактических выхода, охвачено около 450 человек.



Кроме того, помимо ежедневных профилактических выходов, в зимнее время на территории республики на постоянной основе проводится акция «Тонкий лёд». С декабря по настоящий момент уже прошло три этапа. С 21 февраля стартует последний - четвёртый этап. Главная задача акции – максимально рассказать людям об опасности выхода на тонкий лёд.



На сегодня в Бурятии действуют 11 ледовых переправ: в Улан-Удэ, Прибайкальском, Муйском, Селенгинском и Баргузинском районах.



- МЧС России призывает граждан соблюдать правила личной безопасности на водоёмах в зимний период. Пользоваться только санкционированными ледовыми переправами, не допускать нахождение детей вблизи водоёмов без сопровождения взрослых, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

