Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту
Накануне, 15 января, дважды останавливалось движение трамваев. С 9:51 до 10:29 из-за излома пантографа на вагоне трамвая маршрута №4 в районе проходной ЛВРЗ, было закрыто движение трамваев маршрутов № 1, 2, 4, 5, 7, 8 с остановки «Элеватор» в сторону остановки «Площадь Комсомольская» и с развязки «20 а квартал» на «Новый мост».
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составилось около 40 минут.
Днём в район остановки «Аптека» с рельсов сошёл трамвай маршрута №2. С 13:56 до 15:06 было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 2, в обе стороны, на участке пути от остановки «Элеватор» до конечной станции «Шишковка».
Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя 1час 10 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ дважды временно закрывали движение трамваев
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