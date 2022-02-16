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Улан-удэнец каждое утро на улице обливается холодной водой

Улан-удэнец каждое утро на улице обливается холодной водой
Общество, 
Бесстрашный мужчина призывает горожан последовать его примеру

Житель столицы Бурятии уже неделю выходит на улицу и обливается двумя вёдрами холодной воды, стоя при этом босыми ногами на снегу. По словам горожанина, таким образом он укрепляет своё здоровье по методике Порфирия Иванова.

«Эффект сумасшедший от такой процедуры, настроение поднимается, тело горит. Оказывается, оздоровительный эффект достигается за счёт резкого скачка температуры до 42 градуса», «Испытывайте новые чувства и ничего не бойтесь», - призывает улан-удэнец.

Мужчина начинал свой марафон ещё неделю назад до резкого похолодания в Бурятии, но даже сильные морозы его никак не остановили.

«Всем привет! На улице температура -32, процедуры продолжаются. Лучше бы я не знал, что -32», «Тело начало гореть ещё не выйдя на улицу, в -32 не холодно, сухой мороз, супер ощущения», - рассказал на днях сторонник здорового образа жизни.

Подписчики закалённого мужчины поддержали его идею, но попросили беречь своё здоровье.

«Молодец! Главное теперь каждое утро», «Браво», «Береги здоровье», «В здоровом теле – здоровый дух», «Осторожно – это опасно!» - пишут пользователи.

Здоровый образ жизни

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