В скором времени труппа планирует отправиться на гастроли
Весной прошлого года Национальный оркестр Бурятии отметил свое 80-летие. Тогда в честь юбилейного события правительство республики вручило театру сертификат на приобретение автобуса.
На днях на сцене театра оперы и балета состоялась церемония передачи ключей от нового вместительного автобуса. Ключи директору театра «Байкал» Дандару Бадлуеву вручил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Новый автобус предназначается для организации гастрольной деятельности театра. В скором времени труппа уже планирует отправиться на гастроли в районы Бурятии и соседние регионы, сообщает пресс-служба театра «Байкал».
Театру «Байкал» вручили ключи от нового автобуса
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