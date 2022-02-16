Театру «Байкал» вручили ключи от нового автобуса

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В скором времени труппа планирует отправиться на гастроли



Весной прошлого года Национальный оркестр Бурятии отметил свое 80-летие. Тогда в честь юбилейного события правительство республики вручило театру сертификат на приобретение автобуса.



На днях на сцене театра оперы и балета состоялась церемония передачи ключей от нового вместительного автобуса. Ключи директору театра «Байкал» Дандару Бадлуеву вручил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Новый автобус предназначается для организации гастрольной деятельности театра. В скором времени труппа уже планирует отправиться на гастроли в районы Бурятии и соседние регионы, сообщает пресс-служба театра «Байкал».



