Учения завершатся 20 февраля
Вооружённые силы Российской Федерации вернутся в места постоянной дислокации по окончании учений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова.
- По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации, - сказал Конашенков.
Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость-2022» проходят с 10 по 20 февраля. Военнослужащие двух стран отрабатывают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений
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