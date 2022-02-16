«ЛизаАлерт» советует жителям Бурятии не запрещать детям соцсети

Волонтёры рекомендуют пользоваться интернетом правильно



Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» рекомендует родителям не запрещать ребёнку социальные сети, а, наоборот, научить его пользоваться интернетом правильно.



- Расскажите ребёнку, почему нельзя раскрывать в интернете свои личные данные: место жительство, номер телефона, возраст, номер школы, свой маршрут из школы домой, кто и когда бывает дома или наоборот, отсутствует. Объясните, что выкладывать фото документов, номеров автомобиля ни в коем случае нельзя, - советуют волонтёры.



Они опубликовали в соцсети рекомендации родителям, где рассказали, как пользоваться интернетом безопасно. Жители Бурятии должны объяснить своим детям, что за предполагаемым другом может скрываться совсем другой человек. Но он не сможет ничего сделать ребенку, если не знает про него никакой конкретной информации.



- Расскажите о том, что такое личные границы, какие просьбы и вопросы недопустимы. Например, просьба выслать фото или вопросы интимного характера неприемлемы. Ребёнок не обязан никому ничего отправлять или отвечать на подобные вопросы. Если вашему ребёнку пишут незнакомые люди, особенно взрослые, не нужно отвечать на эти сообщения. Обо всех таких случаях нужно сразу же рассказывать родителям, даже если самому ребёнку кажется, что ничего страшного не происходит, - уточняет «ЛизаАлерт».



Также родители должны попросить своего ребёнка добавить их в друзья и объяснить, что это делается не для контроля, а для обеспечения его безопасности.



- Научите ребёнка пользоваться кнопками «чёрный лист» и «забанить». Если общение в Сети доставляет ребёнку дискомфорт, он должен уметь остановить это общение. Объясните, что встречи с человеком из интернета могут быть опасны. Расскажите, что такие встречи должны быть в людном месте и в присутствии родителей: в кафе в центре города, а не за гаражами в ближайшем дворе, - рекомендуют сотрудники поисково-спасательного отряда.

