В Наушках храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «обрёл голос»
Продолжается строительство и благоукрашение храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, расположенного в посёлке городского типа Наушки, что находится на границе с Монголией. Недавно храм «обрёл свой голос». Настоятель храма иеромонах Ефрем (Шишкин) совершил освящение колоколов, сообщается на сайте Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
- Посёлок Наушки находится недалеко от прославленного города Кяхты — на месте исторического стыка двух миров, двух цивилизаций: России и Азии. Именно отсюда, без всякого преувеличения, начинается наша великая православная Русь. Этим храмом освящаются не только души верных и любящих Бога людей, но и восточные границы всего нашего земного Отечества и вся российская земля, - отмечают в епархии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе в посёлке Каменск Кабанского района впервые за 100 лет зазвонили церковные колокола. Событие порадовало не только прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы, но и всех жителей посёлка.
- Помогли зазвучать колоколам предприниматели Кабанского района и жители нашего муниципалитета. Сбор средств был организован с 2003 года, - рассказали «Байкал-Daily» в администрации района.
В Бурятии освятили колокола для храма в Наушках
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