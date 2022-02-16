В прошлом году основными получателями экспортной животноводческой продукции являлись торговые компании Монголии и Китая
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в пунктах пропуска МАПП «Кяхта», ЖДПП «Наушки», международном аэропорту Улан-Удэ «Байкал», а также на крупных железнодорожных станциях республики досматривает животноводческую продукцию при экспорте, импорте и внутрироссийских перевозках.
- В 2021 году основными получателями экспортной животноводческой продукции, сырья животного происхождения из Республики Бурятия являлись торговые компании Монголии и Китая, – сообщает управление Россельхознадзора.
За прошлый год при экспорте в эти страны госинспекторами проконтролировано 1563 тонны свинины, 1018 тонн молочной, 13 тонн мясной и 167 тонн рыбной продукции. Также в Монголию и Китай были перевезены 21 тонна меда, 20 тонн мяса птицы и 2 тонны бульонов быстрого приготовления. Увеличился вывоз куриного яйца в Монголию - свыше 65 миллионов штук. А также повысился вывоз рогов животных в Китай. Экспортированы рога северного оленя - 20,5 тонны, марала – 29 тонн и лося – 3 тонны.
Кроме того, в Монголию в 2021 году отправлено 253 лошади, 67 голов крупного рогатого скота, 50 голов мелкого рогатого скота, 210 пчелосемей. Были оформлены документы на перевозку пяти собак и трёх кошек.
В Монголию из Бурятии увезли пять собак и три кошки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Состоятся забеги на дистанции от 500 м до 200 км
В скором времени труппа планирует отправиться на гастроли
Учения завершатся 20 февраля
Волонтёры рекомендуют пользоваться интернетом правильно
Выставка Бальжинимы Доржиева станет началом новых арт-событий
В Наушках храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «обрёл голос»
В прошлом году основными получателями экспортной животноводческой продукции являлись торговые компании Монголии и Китая
Бесстрашный мужчина призывает горожан последовать его примеру
Ночью местами температура опускалась до -45
В столице Бурятии откроется выставка «История России в русском платке»
Жителям республики обещают показать «незабываемое путешествие по многовековой Грузии»
Праздник состоится 24 марта
Следующий этап конкурса состоится 18 февраля
Школьники соревновались в 13 номинациях
На эти цели будет направлено более 1 миллиарда рублей