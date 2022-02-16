В Монголию из Бурятии увезли пять собак и три кошки

В прошлом году основными получателями экспортной животноводческой продукции являлись торговые компании Монголии и Китая



Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в пунктах пропуска МАПП «Кяхта», ЖДПП «Наушки», международном аэропорту Улан-Удэ «Байкал», а также на крупных железнодорожных станциях республики досматривает животноводческую продукцию при экспорте, импорте и внутрироссийских перевозках.



- В 2021 году основными получателями экспортной животноводческой продукции, сырья животного происхождения из Республики Бурятия являлись торговые компании Монголии и Китая, – сообщает управление Россельхознадзора.



За прошлый год при экспорте в эти страны госинспекторами проконтролировано 1563 тонны свинины, 1018 тонн молочной, 13 тонн мясной и 167 тонн рыбной продукции. Также в Монголию и Китай были перевезены 21 тонна меда, 20 тонн мяса птицы и 2 тонны бульонов быстрого приготовления. Увеличился вывоз куриного яйца в Монголию - свыше 65 миллионов штук. А также повысился вывоз рогов животных в Китай. Экспортированы рога северного оленя - 20,5 тонны, марала – 29 тонн и лося – 3 тонны.



Кроме того, в Монголию в 2021 году отправлено 253 лошади, 67 голов крупного рогатого скота, 50 голов мелкого рогатого скота, 210 пчелосемей. Были оформлены документы на перевозку пяти собак и трёх кошек.

