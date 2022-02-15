В Бурятии иностранному врачу вручили российский паспорт

Врач Тункинской центральной районной больницы родом из Китая
11 февраля врач-невролог Тункинской центральной районной больницы Сыпулэма приняла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт.
Торжественная церемония прошла в районном отделе МВД. На ней присутствовали врио начальника МО МВД «Тункинский» подполковник внутренней службы Дмитрий Нефедьев и начальник отдела по вопросам миграции старший лейтенант полиции Ольга Галсанова.
В этот важный день в своей жизни врач Сыпулэма произнесла слова клятвы на верность Отечеству. Поклялась добровольно и осознанно соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, быть верной России, уважать культуру, историю и традиции.
Сыпулэма родилась в КНР. В 2008 году окончила Бурятский государственный университет по специальности «Невролог». С 2012 года работает врачом ЛФК и спортивной медицины, неврологом в ГБУЗ «Тункинская ЦРБ».
Врач Тункинской центральной районной больницы родом из Китая
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