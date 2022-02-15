Об этом сообщили в День всех влюблённых
Городской перинатальный центр Улан-Удэ с 15 февраля возобновил ведение партнёрских (совместных) родов. Об этом сообщили на странице роддома в соцсети накануне – в День всех влюблённых.
- С Днём всех влюблённых! Всех любящих и любимых людей! Когда в сердце живёт Любовь, мир вокруг прекрасен, светел и чудесен! Мы желаем всем влюблённым никогда не терять веру в любовь, а тем, кто ещё не встретил её, обязательно найти, - поздравили также в роддоме.
Как сообщал «Байкал-Daily», ведение партнёрских родов здесь приостановили в начале февраля до улучшения эпидобстановки. Тогда в республике были введены ковидные ограничения из-за высокого роста заболеваемости коронавирусом.
Недавно часть ограничений сняли, а заболеваемость постепенно начала снижаться.
Роддом в Улан-Удэ возобновил партнёрские роды
Общество, Фото:
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