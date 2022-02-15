В Иркутске и Чите прошёл День памяти воинов-интернационалистов

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

К памятникам в честь погибших были возложены цветы и венки



15 февраля в Иркутске ветераны-афганцы возложили цветы к памятнику иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга. Мероприятие было приурочено к 33-й годовщине вывода войск из Афганистана.



– Из-за эпидемиологической ситуации мы не можем провести в этот день памятные мероприятия в полном объёме. Но помнить эту дату мы обязаны. Через эту войну прошли сотни тысяч советских солдат и офицеров. Мы собрались, чтобы почтить память погибших при исполнении воинского долга товарищей, – обратился к собравшимся председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий Владимир Кобзарь.



Во встрече приняли участие ветераны – афганцы, представители патриотических организаций, курсанты местного отделения всероссийского движения «Юнармия», школьники, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



В Чите также почтили память тех, кто не вернулся со службы в разные годы. В парке дома офицеров был проведён торжественный митинг, на котором присутствовали родственники ветеранов, военнослужащие, сотрудники силовых структур, юнармейцы, представители власти. Участники возложили цветы и венки к стеле воинам-интернационалистам и почтили память всех не вернувшихся из боя минутой молчания.



Справка



За девять лет в ходе военных действий в Афганистане советская армия понесла самые большие потери со времён Великой Отечественной войны. Свыше 14 тысяч солдат погибли, шесть тысяч скончались от ран и болезней.



В 1988 году после подписания Женевских соглашений начался вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года его территорию покинули последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск.



Более 1500 человек из Иркутской области принимали участие в военных действиях в Афганистане. 31 человек погиб, один пропал без вести. Более трёхсот жителей региона имеют боевые награды.



