В Бурятии выберут «Байкальских звёздочек»

На севере республики стартовал детский фестиваль-конкурс



В Бурятии стартовал межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Байкальские звёздочки – 2022». Мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России и пройдёт в городе Северобайкальск.



Заявки на участие в первом туре принимаются по 20 февраля включительно на электронный адрес оргкомитета: mavckdo@yandex.ru. Участникам, прошедшим конкурсный отбор первого тура, в срок до 1 марта вышлют специальное приглашение для участия во втором туре. Конкурсные выступления финалистов состоятся в Северобайкальске 1 апреля в большом зале ДК «Байкал». Гала-концерт участников состоится в большом зале ДК «Железнодорожник» 2 апреля.



Принять участие в конкурсе могут дошкольники и школьники. К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы и солисты, как любительские, так и профессиональные, различных жанров и направлений, учащиеся детских, музыкальных, хореографических школ: школ искусств; хореографических, вокальных студий; муниципальных и частных образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет.



Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций: вокальное творчество и хореографическое творчество. В каждой номинации, для каждой возрастной категории присуждается звание «Лауреат» 1-й, 2-й и 3-й степени и «Дипломант» 1-й, 2-й и 3-й степени. Одному из лауреатов первой степени каждой номинации присваивается «Гран-При». Об этом говорится в положении фестиваля.



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