Уроженец Бурятии является массажистом олимпийского чемпиона Александра Большунова

Батор Норбоев входит в медицинский штаб сборной РФ по лыжным гонкам с 2018 года



47-летний уроженец Бурятии Батор Норбоев сейчас находится на Олимпиаде в Пекине в составе медицинского штаба российской сборной. Об этом сообщает газета «Бурятия».



- Батор родился в Улан-Удэ. Военную службу проходил на Камчатке, там же окончил медицинский колледж и начал заниматься массажными техниками. В 2018 году его привлекли в команду паралимпийцев по лыжным гонкам и биатлону. После этого Норбоева позвали на работу в сборную России по лыжным гонкам, - сообщает газета «Бурятия».



С того времени он неоднократно выезжал на сборы и соревнования. Врач сборной Сергей Чечиль отмечает, что Норбоев — один из лучших специалистов в стране. В сборной Батор персонально работает с одним из лучших лыжников планеты, двукратным олимпийским чемпионом-2022 Александром Большуновым. Батор Норбоев массажирует его, а также делает растяжки.



Чечиль отметил, что у массажиста со спортсменом — очень теплые отношения.



Роль массажистов в спортивных сборных очень велика. Они помогают лыжникам восстанавливаться после тяжёлых забегов. Как выразился один из членов российской сборной, без таких специалистов спортсмены были бы «брёвнами».



Норбоев размещает посты в своём аккаунте в соцсети, где эмоционально болеет за российских спортсменов.

