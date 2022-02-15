В Чите появились контейнеры для раздельного сбора мусора

Общество, Фото: пресс-служба минприроды Забайкальского края

Пока горожане используют контейнеры не по назначению



В Чите начали установку оранжевых контейнеров для накопления пластиковых отходов. Пять новых контейнеров уже используются в микрорайонах Северный и Царский.



- Уже сейчас жители Читы могут попробовать отсортировывать и отдельно накапливать пластиковый мусор. Новые оранжевые контейнеры установили в микрорайоне Северном, 22, и 49; в микрорайоне Царском, 4, и 10; и на улице Крайняя, 10, - рассказала начальник отдела по обращению с ТКО министерства природных ресурсов Забайкальского края Тамара Микаелян.



Оранжевые контейнеры используются для накопления пластиковых отходов, таких как ПЭТ-бутылки, полиэтиленовые пакеты, пластиковые упаковки от продуктов и других товаров, одноразовая посуда и другие изделия из пластика. По наблюдениям специалистов министерства природы, горожане используют контейнер не по назначению, выбрасывая в него смешанный мусор.



Напомним, что в конце 2021 года поступило 2880 контейнеров для раздельного сбора мусора, из них 1500 контейнеров синего цвета для сбора бумаги и 1380 контейнеров оранжевого цвета для сбора пластика. Контейнеры предназначены для оснащения площадок многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

