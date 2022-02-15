В Забайкалье зарегистрирован рост браков среди молодёжи

Причину подобного всплеска пока не могут объяснить



На протяжении шести лет на территории Забайкальского края в основном регистрировались браки между людьми в возрасте 24-34 лет. Однако в течение ушедшего года было зарегистрировано большое количество браков среди людей в возрасте 18-24 года, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС региона.



- Причины такого всплеска мы пока объяснить не можем. Посмотрим, как покажет себя 2022 год по своему окончанию – поддержит ли он эту тенденцию. Ведь в статистике нельзя делать поспешных выводов, при анализе нужно принимать во внимание очень много факторов, – прокомментировала ситуацию руководитель департамента ЗАГС Забайкалья Ольга Корягина.



Также руководитель департамента рассказала, что последние шесть лет в крае растёт количество семей, в которых родители воспитывают трое и более детей.



- Сейчас государство имеет надежду на поколение 80-х годов, когда стали оплачивать отпуск по уходу за новорождёнными детьми, что спровоцировало всплеск рождаемости. Сегодня эти дети сами становятся родителями, – пояснила она.

