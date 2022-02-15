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Работник улан-удэнской «управляшки»: «В этом году снег с крыш убирать легче»

Работник улан-удэнской «управляшки»: «В этом году снег с крыш убирать легче»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В одном из городских районов очистка кровель должна быть завершена до 28 февраля

В Железнодорожном районе Улан-Удэ от снега и наледи очищено 117 многоквартирных домов. До 18 февраля запланировано проведение работ еще на 27 многоквартирных домах. По плану очистка кровель должна быть завершена до 28 февраля, сообщает администрация района.

- В этом году убирать снег с крыши легче, поскольку его было мало. Люди не должны страдать от того, что мы чего-то не доделали. Сосульки мало ли упадут на ребёнка, мы же в ответе за это. Это наша работа. Нам надо работать с 8:00, ведь магазины работают с 9:00, чтобы не мешать друг другу, мы работаем раньше, – сказал плотник управляющей компании Алексей Боржонов.

В этой управляющей компании отметили, что все работы идут по графику. Рабочие обязаны строго соблюдать правила безопасности, чтобы не повредить кровлю и избежать несчастных случаев.

– Перед уборкой рабочие ограждают лентой участок возможного падения снега, чтобы пешеходы и транспорт не попали в опасное место. Ограждённую территорию охраняет дежурный, контролирующий работу с земли, – уточнила инженер «ЖилЭкономСервиса» Юлия Доржиева.

снег

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