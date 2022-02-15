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В Бурятии мусор с Байкала обменяют на подарок

В Бурятии мусор с Байкала обменяют на подарок
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартовала акция «Чистый лёд Байкала»

14 февраля на территории Забайкальского национального парка в Бурятии дан старт ежегодной акции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». Она будет направлена на уборку мусора со льда Байкала, развитие волонтёрских инициатив и внедрение технологий раздельного сбора отходов.

Весь собранный мусор по условиям акции участникам необходимо упаковать в мешок и сдать его на контрольно-пропускной пункт (КПП) государственному инспектору национального парка. В зависимости от количества сданного мусора участники получают подарки: брелоки, магниты, календари и кружки, а за раздельный сбор мусора выдаётся специальный подарок – футболка с логотипом акции и «Заповедного Подлеморья». Мешки для мусора выдаются на КПП.

Участников просят делать фото рядом с рекламным щитом, содержащим информацию об акции расположенным на КПП, либо непосредственно на самом озере с собранным мусором и выкладывать его в социальные сети с хештегом #чистый_лед_байкала.

- Акция продлится до 17 апреля 2022 года. Приглашаем всех желающих принять в ней участие! Только от наших действий зависит то, в каких условиях будет жить будущее поколение и каким останется природа самого крупного озера нашей планеты! – сообщает пресс-служба ФГУП «Заповедное Подлеморье».

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Бурятия мусор Байкал акция национальный парк

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