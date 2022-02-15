Мероприятие состоится 18 февраля
В региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» в Улан-Удэ 18 февраля пройдёт единый день приёмов отцов-одиночек. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина.
Поддержку в проведении Дня проёмов оказывает совет отцов при главе Бурятии.
В этот день отцов, в одиночку воспитывающих детей, проконсультируют:
- с 10:00 до 12:00 - уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина (по вопросам нарушения прав отцов-одиночек);
- с 14:00 до 16:00 - старший аналитик отдела по работе с обращениями граждан и правового обеспечения минсоцзащиты республики Татьяна Сотникова (по вопросам мер социальной поддержки семей с детьми, одиноких родителей).
Записаться на приём можно по телефонам 89021608864, 89021608894 или по электронной почте op@buriat.er.ru (c указанием ФИО, даты рождения, адреса, номера телефона и сути вопроса).
Как сообщал «Байкал-Daily», в России официально появится новый праздник – День отца, он будет отмечаться каждое третье воскресенье октября. Соответствующее постановление президент Путин подписал 4 октября.
В Бурятии пройдёт единый день приёма отцов-одиночек
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Батор Норбоев входит в медицинский штаб сборной РФ по лыжным гонкам с 2018 года
В одном из городских районов очистка кровель должна быть завершена до 28 февраля
Мероприятие состоится 18 февраля
Концерт популярного комика состоится в конце марта
Родители вправе сами решать, отправлять в мороз ребёнка в школу или нет
Поздравление прозвучало на концерте в честь Сагаалгана
Сегодня отмечается Международный день операционной медицинской сестры
Ранее запланированный концерт перенесли из-за ковидных ограничений
Туристский центр рассказал, что можно делать на зимнем Байкале
Миллион получат медики по программе «Земский доктор»
Прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России
В приютах остаются более 650 собак
Работают мастера из городов России и Монголии
Акция началась в декабре
В случае необходимости мальчиков, по которым открыл огонь отчим, отправят на лечение в Москву