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В Бурятии пройдёт единый день приёма отцов-одиночек

В Бурятии пройдёт единый день приёма отцов-одиночек
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие состоится 18 февраля

В региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» в Улан-Удэ 18 февраля пройдёт единый день приёмов отцов-одиночек. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина.

Поддержку в проведении Дня проёмов оказывает совет отцов при главе Бурятии.

В этот день отцов, в одиночку воспитывающих детей, проконсультируют:

- с 10:00 до 12:00 - уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина (по вопросам нарушения прав отцов-одиночек);

- с 14:00 до 16:00 - старший аналитик отдела по работе с обращениями граждан и правового обеспечения минсоцзащиты республики Татьяна Сотникова (по вопросам мер социальной поддержки семей с детьми, одиноких родителей).

Записаться на приём можно по телефонам 89021608864, 89021608894 или по электронной почте op@buriat.er.ru (c указанием ФИО, даты рождения, адреса, номера телефона и сути вопроса).

Как сообщал «Байкал-Daily», в России официально появится новый праздник – День отца, он будет отмечаться каждое третье воскресенье октября. Соответствующее постановление президент Путин подписал 4 октября.

семьи

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