Ночью местами температура опускалась до -45
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 февраля по республике переменная облачность, днём по южной половине местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -32,-37, местами -25,-30, по северу до -40,-45, днём -16,-21, местами до -8,-13, по крайнему северу -23,-28.
В Улан-Удэ без осадков, в конце дня небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью -31,-33, днём -17,-19.
В Бурятии сохранится морозная погода
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