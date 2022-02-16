В Бурятии сохранится морозная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ночью местами температура опускалась до -45



По данным Бурятского гидрометцентра, 16 февраля по республике переменная облачность, днём по южной половине местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -32,-37, местами -25,-30, по северу до -40,-45, днём -16,-21, местами до -8,-13, по крайнему северу -23,-28.



В Улан-Удэ без осадков, в конце дня небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью -31,-33, днём -17,-19.

