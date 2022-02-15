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В Улан-Удэ покажут коллекцию платков митрополита Иосифа

В Улан-Удэ покажут коллекцию платков митрополита Иосифа
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
В столице Бурятии откроется выставка «История России в русском платке»

21 февраля в Улан-Удэ откроется выставка «История России в русском платке». Мероприятие проводится в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова в рамках празднования Сретения Господня и Дня православной молодёжи. Подлинные экспонаты предоставлены митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом.

Выставка расскажет об истории русского платка и шали, а также об отечественных мануфактурных производствах. Среди экспонатов старинные и современные платки и шали, изготовленные на различных известных мануфактурах Москвы и центральных губерний России с характерными художественными стилями. Представлены хлопчатобумажные ситценабивные платки, выпускавшиеся Прохоровской Трёхгорной мануфактурой и ситценабивными фабриками Владимирской губернии. Представленные предметы были популярны среди женщин дворянского, купеческого, мещанского и крестьянского сословий. Интересны памятные платки, напечатанные в честь важнейших исторических событий Российского государства.

Особое место на выставке отведено сюжетным платкам. На них размещали портреты известных государственных деятелей, инструкции по уходу за раненными и оружием, карты. Так ими было удобнее пользоваться, чем бумажными носителями, сообщает пресс-служба национального музея РБ.

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Улан-Удэ выставка православие история Бурятия музей епархия

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