В столице Бурятии откроется выставка «История России в русском платке»
21 февраля в Улан-Удэ откроется выставка «История России в русском платке». Мероприятие проводится в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова в рамках празднования Сретения Господня и Дня православной молодёжи. Подлинные экспонаты предоставлены митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом.
Выставка расскажет об истории русского платка и шали, а также об отечественных мануфактурных производствах. Среди экспонатов старинные и современные платки и шали, изготовленные на различных известных мануфактурах Москвы и центральных губерний России с характерными художественными стилями. Представлены хлопчатобумажные ситценабивные платки, выпускавшиеся Прохоровской Трёхгорной мануфактурой и ситценабивными фабриками Владимирской губернии. Представленные предметы были популярны среди женщин дворянского, купеческого, мещанского и крестьянского сословий. Интересны памятные платки, напечатанные в честь важнейших исторических событий Российского государства.
Особое место на выставке отведено сюжетным платкам. На них размещали портреты известных государственных деятелей, инструкции по уходу за раненными и оружием, карты. Так ими было удобнее пользоваться, чем бумажными носителями, сообщает пресс-служба национального музея РБ.
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В Улан-Удэ покажут коллекцию платков митрополита Иосифа
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