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15 февраля

14 февраля

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В Бурятии наградили лауреатов госпремии по культуре

В Бурятии наградили лауреатов госпремии по культуре
Общество,  Фото:скриншот
В столице республики прошёл концерт в честь праздника Сагаалган

14 февраля в Улан-Удэ состоялся торжественный концерт, посвящённый празднику Белого месяца. Мероприятие прошло в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова.

В начале праздничной программы с официальным поздравлением выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. После поздравления руководителя региона началась торжественная церемония награждения лауреатов государственной премии РБ за заслуги в развитии народного творчества и культуры. Напомним, в 2021 году почётное звание лауреатов было присуждено народному Забайкальскому ансамблю «Станица», мастеру буддийской деревянной скульптуры Максиму Гомбоеву, народному писателю РБ Геннадию Башкуеву, молодому композитору Лудубу Очирову, а также ученице 7 класса Бурятской цирковой школы Анне Г. и ученице 7 класса ДШИ №3 Юлии Г.

Также состоялось вручение медали «За заслуги перед бурятским народом» выдающимся мастерам культуры искусств. Медаль получила солистка театра «Байкал» Сэдэб Банчикова.

Концертная программа началась с выступления балетной труппы оперного театра, которая исполнила фрагмент из балета «Лик Богини» (12+). Артисты Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал» представили хореографическую композицию «Нютагай Мэндэ». Артист театра современного танца «Угол зрения» Павел Истомин и артистка государственного цирка РБ Дулма Пунцукова исполнили номер воздушной гимнастики на ремнях.

Праздничную программу украсило выступление этно-фолк группы «Намгар». Ведущие солисты театра оперы и балета народный артист РБ Мунхзул Намхай, заслуженный артист РБ Эдуард Жагбаев, Соёл Батуев, Чингис Иванов и Евгений Островский исполнили композицию «Сагаалган». Народные артисты РБ Бадма-Ханда Аюшеева и Балданцэрэн Баттувшин порадовали зрителей легендарной песней «Аба эжын дуун». Заслуженный артист РБ Чингис Раднаев выступил с композицией «Энхэ жаргалай юртэмсэ». Для ценителей русской и казачьей песенной культуры выступили артисты ансамблей «Забава» и «Станица».

В завершении праздничной программы прозвучала новая композиция певицы Дулмы Сунраповой «Сагаалганай мэндэ», исполненная её автором совместно с Сэсэг Аюшеевой и Тимуром Болотовым, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

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