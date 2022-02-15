В Бурятии наградили лауреатов госпремии по культуре

В столице республики прошёл концерт в честь праздника Сагаалган
14 февраля в Улан-Удэ состоялся торжественный концерт, посвящённый празднику Белого месяца. Мероприятие прошло в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова.
В начале праздничной программы с официальным поздравлением выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. После поздравления руководителя региона началась торжественная церемония награждения лауреатов государственной премии РБ за заслуги в развитии народного творчества и культуры. Напомним, в 2021 году почётное звание лауреатов было присуждено народному Забайкальскому ансамблю «Станица», мастеру буддийской деревянной скульптуры Максиму Гомбоеву, народному писателю РБ Геннадию Башкуеву, молодому композитору Лудубу Очирову, а также ученице 7 класса Бурятской цирковой школы Анне Г. и ученице 7 класса ДШИ №3 Юлии Г.
Также состоялось вручение медали «За заслуги перед бурятским народом» выдающимся мастерам культуры искусств. Медаль получила солистка театра «Байкал» Сэдэб Банчикова.
Концертная программа началась с выступления балетной труппы оперного театра, которая исполнила фрагмент из балета «Лик Богини» (12+). Артисты Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал» представили хореографическую композицию «Нютагай Мэндэ». Артист театра современного танца «Угол зрения» Павел Истомин и артистка государственного цирка РБ Дулма Пунцукова исполнили номер воздушной гимнастики на ремнях.
Праздничную программу украсило выступление этно-фолк группы «Намгар». Ведущие солисты театра оперы и балета народный артист РБ Мунхзул Намхай, заслуженный артист РБ Эдуард Жагбаев, Соёл Батуев, Чингис Иванов и Евгений Островский исполнили композицию «Сагаалган». Народные артисты РБ Бадма-Ханда Аюшеева и Балданцэрэн Баттувшин порадовали зрителей легендарной песней «Аба эжын дуун». Заслуженный артист РБ Чингис Раднаев выступил с композицией «Энхэ жаргалай юртэмсэ». Для ценителей русской и казачьей песенной культуры выступили артисты ансамблей «Забава» и «Станица».
В завершении праздничной программы прозвучала новая композиция певицы Дулмы Сунраповой «Сагаалганай мэндэ», исполненная её автором совместно с Сэсэг Аюшеевой и Тимуром Болотовым, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Бурятии наградили лауреатов госпремии по культуре
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