Его участниками станут любительские кукольные коллективы региона
В Иркутской области возобновят областной фестиваль любительских кукольных театров «Петрушкины каникулы». Мероприятие проводилось раз в два года с 2004 по 2016.
К участию приглашаются любительские кукольные коллективы региона, а также фольклорные коллективы, работающие в жанрах: народная драма, раёшные представления, «театр петрушки», вертепные представления, лубок, театрализованные обрядовые действа и другие.
До 1 марта претендентам необходимо направить электронную заявку через приложение http://zayavka.iodnt.ru/. В конкурсной программе будут три номинации: «Детский спектакль», «Молодёжный спектакль» и «Взрослый спектакль».
В этом году фестиваль проводится в рамках празднования 85-летия Иркутской области и включён в мероприятия губернского фестиваля-марафона народного искусства «Душа Сибири». Участие в нём учитывается при формировании рейтинга городских округов и муниципальных районов Иркутской области - участников марафона. Об этом сообщает пресс-служба министерство культуры и архивов Иркутской области.
В Иркутской области возрождён фестиваль «Петрушкины каникулы»
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