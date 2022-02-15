В Бурятии трудятся 149 операционных медицинских сестёр



- Операционная медсестра в нынешних реалиях – это специалист высокого класса, без которого невозможно проведение сложных хирургических операций. Именно операционные медсестры обеспечивают слаженное и четкое взаимодействие участников оперативного процесса, контролируя соблюдение асептических норм в ходе хирургического вмешательства, умеют оказывать неотложную помощь пациенту, - сообщает минздрав Бурятии.



По данным министерства, в республике работают 149 операционных медицинских сестер. Девять сестёр - в городских медицинских организациях, 104 – в республиканских, 36 медработников – в районных.



Профессию операционной медсестры выбирают ответственные, преданные выбранному делу люди, настоящие профессионалы. Важную роль в этом нелегком труде играют и личные качества – доброта, сострадание и милосердие.





15 февраля отмечается Международный день операционной медицинской сестры. Торжественная дата была утверждена Европейской ассоциацией операционных медицинских сестёр в 2009 году. Профессия операционной медицинской сестры официально появилась в 1891 году, однако направление этой хирургической деятельности существовало и раньше.