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В Улан-Удэ назвали новую дату концерта «Чайф»

В Улан-Удэ назвали новую дату концерта «Чайф»
Общество, 
Ранее запланированный концерт перенесли из-за ковидных ограничений

Стала известна новая дата проведения концерта легендарной рок-группы «Чайф». Выступление рокеров запланировано на 17 апреля в ФСК с программой юбилейного тура «Война, мир и…» (16+).

Дату анонсировали на сайте «Городская афиша».

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Улан-Удэ концерт группы «Чайф» перенесён на новую дату 17 апреля. Данные обстоятельства и запреты на проведение мероприятий относятся к обстоятельствам непреодолимой силы. Организаторы мероприятия до последнего надеялись, что им удастся провести запланированное мероприятие. Все купленные билеты будут действительны на новую дату, - говорится в сообщении.

Ранее выступление было запланировано на 15 февраля. Однако в республике произошёл взрывной рост заболеваемости коронавирусом, и были введены ограничения, в том числе по этому концерту. 

На днях часть ограничений сняли. Заболеваемость коронавирусом стала постепенно снижаться. Накануне ковид подтвердили у 1185 человек. Это на 108 меньше, чем днём ранее. 

Песни, которые вошли в программу юбилейного тура «Чайф», условно разделены на три части – серьёзную, лиричную и жизнеутверждающую. Группа намерена исполнить важные хиты, песни, без которых не обходится каждый концерт, и любимые многими поклонниками композиции. По словам организаторов, на концерте тура будет очень красиво, причём оформление сцены будет универсальным, чтобы производить эффект как в огромных залах с серьёзными техническими возможностями, так и в небольших.

- «Чайф» любит делиться своими песнями, чувствами и эмоциями. Группа умеет создать хорошее настроение и произвести незабываемое впечатление своими концертами. Музыканты счастливы, что могут отпраздновать этот значительный юбилей вместе с вами на концертах тура «Война, мир и…», - сообщают организаторы мероприятия. 
концерт рок-группа

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